Ich selber bin so eher der Typ oberer Durchschnitt. Bei allem. Auch in Sachen Körper. Im Ausverkauf sind meine Kleider- und Schuhgrössen immer weg. 42 unten, 38 oben, 37 an den Füssen. Meine Nummern sind begehrt. Trotzdem wurde auch mein Körper bemängelt. Obwohl er offensichtlich so gross ist wie der von vielen anderen. Ich werde gern für schwanger gehalten, weil ich ein Wohlstandsbäuchlein habe. Eine Verkäuferin guckte mich mal entsetzt an, weil ich ein Kleidungsstück in Grösse 42 probieren wollte. O-Ton: «Die sind alle weg. Aber Sie tragen doch keine 42!? Sie sehen viel schlanker aus!»