Sind Weihnachtsfans die glücklicheren Menschen?

Endlich ist es kalt genug, um von seinen Mitmenschen nicht mehr schief angeguckt zu werden, wenn man mit leuchtenden Augen über Glühwein, Weihnachtsmärkte und Guetzli redet. Endlich kann man offiziell das Weihnachtsalbum von Michael Bublé hören, ohne sich diverse Gewaltandrohungen zu Gemüte führen zu müssen. Geht es nach Weihnachts-Fanatiker*innen, fängt die Vorweihnachtszeit nämlich an, sobald Halloween vorbei ist. Ohne Lichterketten, Lametta, Sterne und Glitzer geht ab November gar nichts mehr. Oft steht man mit dieser Einstellung ziemlich allein da. Doch jetzt ist etwas Wunderbares passiert: Diverse Psycholog*innen stimmen den Xmas-Freaks zu!
Süsse Nostalgie
Menschen, die bereits am Tag nach Halloween in den Keller verschwinden, um die Kisten voller Weihnachtsdeko hervorzuholen, sind nämlich schlicht und einfach länger glücklich. Ha! Psychoanalyst Steve McKeown bestätigt: «In unserer stressigen, beängstigenden Welt umgeben sich die Menschen gern mit Dingen, die sie fröhlich machen. Weihnachtsdekoration ruft starke Erinnerungen an die Kindheit hervor, an die Zeiten ohne Stress und Verpflichtungen. Wer sich früh darum kümmert, verlängert also einfach die Phase der Vorfreude.» Mit seiner Theorie ist McKeown nicht allein. Auch Autorin und Psychotherapeutin Amy Molin glaubt daran, dass Weihnachtsdeko fröhliche Erinnerungen in unseren Köpfen triggert.
Glitzer für mehr Akzeptanz
Weihnachtsfanatiker sind emotional gefestigt, mit sich selbst verbunden und fröhlich. Kris Jenner macht diesen ganzen Spass nicht mit, um in der Vorweihnachtszeit besonders wahnsinnig zu wirken. Sie ist einfach gern glücklich. Sie baut ein Winter-Wonderland in ihrem Vorgarten auf, um mit ihren Kindern und Enkeln Spass zu haben und besorgt den grössten, buntesten und glitzernden Weihnachtsbaum in Amerika, weil sie gern an ihre Tage als Mini-Kris zurückdenkt. Und: Sie will das alles vermutlich auch nach aussen transportieren. Bereits 1989 hat eine Studie herausgefunden, dass Menschen, die ihr Haus weihnachtlich dekorieren, von ihren Nachbarn als nahbarer und freundlicher wahrgenommen werden.
Also, liebe Grinches da draussen: Lasst Kris und allen Gleichgesinnten die Vorfreude, Lichter und all die Christbaumkugeln. Erfreut euch an der besinnlichen Stimmung. Und trinkt vielleicht einfach einen Glühwein mit. Let the Holiday Mood begin