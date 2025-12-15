Sind Weihnachtsfans die glücklicheren Menschen?

Glitzer für mehr Akzeptanz

Weihnachtsfanatiker sind emotional gefestigt, mit sich selbst verbunden und fröhlich. Kris Jenner macht diesen ganzen Spass nicht mit, um in der Vorweihnachtszeit besonders wahnsinnig zu wirken. Sie ist einfach gern glücklich. Sie baut ein Winter-Wonderland in ihrem Vorgarten auf, um mit ihren Kindern und Enkeln Spass zu haben und besorgt den grössten, buntesten und glitzernden Weihnachtsbaum in Amerika, weil sie gern an ihre Tage als Mini-Kris zurückdenkt. Und: Sie will das alles vermutlich auch nach aussen transportieren. Bereits 1989 hat eine Studie herausgefunden, dass Menschen, die ihr Haus weihnachtlich dekorieren, von ihren Nachbarn als nahbarer und freundlicher wahrgenommen werden.