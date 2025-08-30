So stellen wir Mondwasser selber her

Wenn manche Menschen den Wasserhahn aufdrehen, fliesst aus der Leitung ein simpler Stoff, das häufigste Molekül auf diesem Planeten – eben ganz gewöhnliches Wasser. Immer mehr Menschen legen da Edelsteine rein. Denn die seien mehr als tote Gegenstände. Man sagt ihnen ein magisches Eigenleben nach und glaubt seit Urzeiten, dass sie über geheimnisvolle und heilende Kräfte verfügen. Indem wir sie in die Wasserkaraffe legen, geben sie diese ab und wir können sie somit aufnehmen. Das Wasser kann aber auch durch Mondlicht beeinflusst werden.