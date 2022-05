So verändert der Ruhestand die Beziehung

Respektvoll kommunizieren

Da es eher selten vorkommt, dass beide Partner*innen den Übergang in den Ruhestand gleichzeitig erleben, braucht es laut dem Beziehungsexperten vor allem viel Verständnis. «Der Ruhestand stellt bisherige Strukturen und Rituale auf den Kopf. Es braucht also viel Geduld und Verständnis füreinander und vor allem Respekt vor der Andersartigkeit der neuen Bedürfnisse des Partners. Plötzlich geht der vielleicht in einem neuen Hobby auf, vielleicht ist er aber auch deprimiert und weiss nicht, was anfangen mit der neuen Zeit», so Hegmann.