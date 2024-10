Während man sich früher in Sexshops schlich und verschämt eine VHS-Kassette über den Ladentisch reichen liess, ist Pornografie heute mit einem Mausklick 24 Stunden pro Tag verfügbar. «Durch den Anstieg der Verfügbarkeit steigt auch der Konsum», sagt die Sexologin Ursina Donatsch (44). «Und dadurch natürlich auch die potenziellen Probleme.» Denn die Schambehaftung rund ums Thema hat sich nicht geändert, auch wenn fast jede und jeder von uns schon mal einen Porno gesehen hat. So steigt auch die Anzahl der Paare, die sich in Sachen Porno-Konsum Hilfe der Psycho- und Paartherapeutin Ursina Donatsch holen. In ihrem soeben erschienen Buch «Porno und Partnerschaft – Lust oder Last?» informiert Donatsch eingehend über das Thema und gibt Ratschläge zum Umgang damit. Im Gespräch räumt sie mit Vorurteilen auf.