Warum schliessen wir beim Küssen die Augen?

Freude. Trauer. Gewohnheit. Liebe. Spass. Es gibt unzählige Gründe für einen Kuss. Allein schon ein tiefer Blick in die Augen des Gegenübers kann ein Auslöser sein. Dann lehnen wir uns vor, schauen einander an, vielleicht noch ein kurzer Blick auf die Lippen, um treffsicher in der Leidenschaft zu versinken. Und dann schliessen wir die Augen und lassen uns treiben. Aber, Moment mal. Warum zum Teufel schliessen wir denn jetzt die Augen? Täglich sehen wir so viel Leid und schlechte News auf der Welt, aber genau bei der Sache, bei der uns vor lauter Glückshormonen das Herz manchmal in die Hose fällt, schauen wir nicht hin?