Was bedeutet der grösste Vollmond des Jahres für uns?

Was ist der Supermond?
Ein Supermond ist das zeitliche Zusammentreffen einer Vollmondphase mit dem kürzesten Abstand zwischen der Erde und ihrem natürlichen Satelliten. Er ist eines der beeindruckendsten Himmelsereignisse 2025 – und zugleich der erdnächste des Jahres. Der visuelle Effekt ist von der Erde aus gesehen eine scheinbare Zunahme der Grösse des Mondes.
Der Begriff Supermond ist nicht richtig astronomisch, da die technisch-wissenschaftliche Definition des Phänomens der maximalen Annäherung des Mondes an die Erde «Mondperigäum» lautet. Die Konjunktion des Vollmondes mit dem Durchgang zum Perigäum, dem Punkt seiner Bahn, der der Erde am nächsten ist, hat sich im Volksmund aber unter der Definition «Supermond» durchgesetzt.
Für Astronom*innen gilt jedoch, dass der Vollmond innerhalb von 90 Prozent des Perigäums liegt, dem Punkt der geringsten Entfernung von der Erde in einer bestimmten Umlaufbahn. Dieses Jahr wird der Supermond am 5. November nicht zu übersehen sein.
Welche Sternzeichen werden besonders beeinflusst?
Auf die Sternzeichen Schütze, Skorpion und Krebs hat der Vollmond besonderen Einfluss:
Schützen stehen ständig unter Druck, Neues herauszufinden und sich auf neue Reisen zu begeben. Dieser Vollmond kann dafür genutzt werden, sich Herausforderungen zu stellen, für die vorher der Mut fehlte. Jetzt kann ein guter Zeitpunkt sein, um sich von alten Lasten zu befreien und neue Wege einzuschlagen, falls man das möchte.
Dem Skorpion geht es ähnlich. Dieses Sternzeichen möchte sich neu erfinden. Neben der Neugier wächst auch das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Es fällt leichter als sonst, stolz auf sich zu sein und zufrieden mit dem, was man bislang schon alles erreicht hat.
Ganz ausgeglichen und angekommen fühlen sich Krebse. Die haben grosses Vertrauen in ihre Mitmenschen und sich selbst. Eine Balance, die sich positiv auf die Mitmenschen ausübt. Die innere Ruhe färbt ab. Gute Gesellschaft.