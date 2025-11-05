Was bedeutet der grösste Vollmond des Jahres für uns?

Schützen stehen ständig unter Druck, Neues herauszufinden und sich auf neue Reisen zu begeben. Dieser Vollmond kann dafür genutzt werden, sich Herausforderungen zu stellen, für die vorher der Mut fehlte. Jetzt kann ein guter Zeitpunkt sein, um sich von alten Lasten zu befreien und neue Wege einzuschlagen, falls man das möchte.