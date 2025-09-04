Deine Beziehung erlebt in den nächsten Wochen ein Hoch, im Job erreichst du eine neue Stufe der Karriereleiter und aus unerklärlichen Gründen beschenkt dich eine fremde Person demnächst mit Reichtum. Zeilen wie diese gehen runter wie Öl. Kein Wunder also, dass Horoskope seit Jahrhunderten faszinieren. So richtig glauben will aber niemand daran und dennoch bleibt ein gewisser Hoffnungsschimmer, dass alles in Erfüllung geht. Schuld daran? Ein Stilmittel, welches oft in Horoskopen gebraucht wird. Je ungenauer eine Aussage formuliert ist, desto eher beziehen wir diese auf uns zurück. Dieses Phänomen nennt sich Barnum- oder auch Forer-Effekt – und den erkennt ihr so: