Was tun gegen «Single-Shaming»?

An alle glücklich Verliebten da draussen: Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die sind gerne Single. So haben sich laut einer Studie der Dating-App Bumble 43 Prozent der Befragten bewusst dazu entschieden, zur Zeit solo durchs Leben zu gehen. Ihnen fehlt also weder «eine bessere Hälfte», noch sind sie verzweifelt oder müssen verkuppelt werden. Und auch wenn ihr es meist nicht böse meint: Was sie keinesfalls brauchen, ist Single Shaming. Gerade in der Weihnachtszeit. Laut der Studie haben Kommentare zum Beziehungsstatus schon bei mehr als der Hälfte der Singles zu schlechter Laune geführt. 28 Prozent fühlten sich zudem schon einmal schlecht, nur weil sie darauf angesprochen wurden, dass sie ohne Partnerin oder Partner zur Familienfeier gekommen sind.