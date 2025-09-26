Welcher «Kibbe»-Typ bist du?

Zweitens: Warum nicht? Denn die Methode ist: nicht wertend. Oder halt noch zu wenig bekannt, als dass sie es sein könnte. Konfektionsgrössen, all diese Zahlen und Buchstaben – XS, XL, M oder 34, 44, etc. –, die sind so mit einer Wertung behaftet. Models hatten bisher häufig XXS. Also sollte man meinen: Je näher mein Buchstabe da dran ist, desto besser. Das ändert sich endlich langsam. Ganz, ganz langsam. Und vielleicht passiert das eben auch nicht in der gewünschten Geschwindigkeit, weil die Grössenangaben ihre Wertungen nicht mehr losbekommen. Vielleicht sollte man ab sofort in Kibbe denken, Kleidung so anschreiben. Denn, ob man jetzt ein «Flamboyant Natural» ist oder ein «Theatrical Romantic» – klingt beides nett, nicht wahr? Aber vermutlich würde es auch hier nicht lange dauern und wir hätten einen idealen Typen erkoren.