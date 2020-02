Wer sich Sebastian nicht fügt, fliegt raus

Was seltsam anfing, wurde im Laufe der Folge immer schwerer zu ertragen. Der skandalöse Höhepunkt des Ganzen geschah während des Einzeldates mit Model Linda. Worauf Sebastian dabei von Anfang an abzielte, wurde schon bei der Wahl der Location deutlich: Treffpunkt war ein einsames Hotel. Nachdem die beiden erst noch eine Partnermassage genossen, ging der 29-Jährige auch schon in die Vollen. Noch während sie im Bademantel da sassen, griff er an und versuchte die entspannungstrunkene Linda zu küssen. Der war das – noch eingeölt und halb nackt – allerdings sichtlich zu stürmisch. Gekonnt wich sie seinem Mund aus. Booom – Korb! Den geläutert hinnehmen? Nicht mit Sebastian. Kaum wieder in anständiges Textil gehüllt, war ihm die kurze Unterhaltung wohl schnell zu langweilig. Er forderte sein Date auf, in den Pool zu gehen. Auf ihr Frage, ob das Wasser warm sei, antwortet er plump: «Du bist warm.» Oh. Mein. Gott. Was für einen Trottel hat RTL sich da eigentlich geangelt?