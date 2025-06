In dieser hier sprechen wir von ihrer Body Foundation. Dem Make-up für den ganzen Körper quasi. Und von ihrer Shapewear-Linie (aka figurformende Unterwäsche) unter dem Namen Skims. Deren Angebot umfasst figurformende, nudefarbene Unterwäsche in einer Grössen-Bandbreite von ganz, ganz klein bis XXXXL und in neun verschiedenen Hauttönen. Absolut divers und so dem Zeitgeist entsprechend.