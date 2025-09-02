Wie man nach den Ferien wieder im Alltag ankommt

Sonne, Musik, Freunde, fremde Städte – Festivals und Ferien sind der Stoff, aus dem Erinnerungen gemacht werden. Doch was euphorisch beginnt, endet nicht selten in einer Mischung aus Müdigkeit, Chaos im Alltag und emotionalem Kater. Zwischen Schlafmangel, Reizüberflutung und dem abrupten Bruch mit der Alltagsroutine braucht es oft mehr als nur einen Tag zum Wiederankommen. Höchste Zeit für einen bewussten «Social Recharge»: die bewusste Rückkehr zu sich selbst – körperlich, mental und sozial.