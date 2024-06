Ich beginne, Hosen zu Hosen zu legen und diese wiederum in die drei Kategorien: ja, nein, vielleicht – wie mir das Carrie Bradshaw in «Sex and the City» beigebracht hat. Beim Vielleicht-Stapel kommt es zur zentralen Frage von Marie Kondō: «Does it spark joy?» Lautet die Antwort: «Nein, es bereitet mir keine Freude mehr», kommt es auf den Nein-Stapel. Streng nach Marie Kondō bedankt man sich bei jedem Stück, das auf diesem Stapel endet, für den Rat. Denn die «KonMarie-Methode» vermittelt nicht bloss Strategien für das Organisieren des Zuhauses, sondern sie ist gleichzeitig eine Lebenseinstellung.