Beim Schwimmen oder während eines Bads in der Wanne meldet sich die Blase gern

Schuld daran ist die Schwerkraft. Normalerweise wird das Blut in die Beine und in den Unterleib gezogen. Im Wasser aber werden die Venen komprimiert und das Blut vermehrt in die Körpermitte (Bauch- und Brustbereich) geleitet. Das führt zu einer Druckerhöhung im Vorhof des Herzens, worauf Herz und Lunge nervöse Signale an die Nieren schicken, um diesen Druck auszugleichen. Das Resultat: vermehrter Harndrang. Übrigens: Ein ähnliches Problem kennen auch die Astronauten. Durch die Schwerelosigkeit spüren sie erst sehr spät (beziehungsweise zu spät), wann die Blase entleert werden soll. Darum hat die NASA windelartige Shorts entwickelt.