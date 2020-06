Sponsored Content

Was ist für Reisefachfrauen wie Jessica Schmid die Challenge der Stunde? «Die Situation in den einzelnen Ländern wechselt ständig. Wir ­haben nicht auf jede Frage eine Antwort. Aber wir ­sorgen für Sicherheit, auch mit unserer Hotline, die an 365 Tagen rund um die Uhr erreichbar ist. Reisen sind immer Abenteuer, in diesen ­Monaten ganz besonders. Hotelplan Suisse ­unternimmt alles, um möglichst sorglose und entspannte Ferien zu ermöglichen.»