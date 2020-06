Arosa: So viel für so wenig Geld!

Majestätische Gipfel, saftige Wiesen, glasklare Seen. Die Aroser Bergwelt lässt keine Wünsche offen. Und das Beste: Ferien auf diesem wunderschönen Fleckchen Erde reissen kein grosses Loch ins Portemonnaie. Die Nutzung der Bergbahnen: kostenlos. Ein Kletterabenteuer im ­Seilpark: kostenlos. Eine Abkühlung im Strandbad oder eine Runde Pedalo: Auch das gibts ohne den Griff in die Brieftasche. Erste Golfversuche auf der Driving Range, ein paar Schlittschuh­runden in der Eishalle, ein ­Besuch im Heimatmuseum, konzentriert zielen im Bogenpark: eben­falls – kostenlos.