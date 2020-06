Graubünden ist so vielseitig wie ein ganzer ­Kontinent: hohe Berge, blaue Seen, verschiedene Sprachen, weite Horizonte, eine berauschende Natur und spannende Aktiv-Abenteuer. Warum also in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? Eine Safari? Auf einer geführten Wildtierbeobachtung erwacht der Forschergeist, und beim Besuch im Schweizerischen Nationalpark oder im Arosa Bärenland lernt man Tiere und ihre Heimat hautnah kennen.