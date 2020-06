«Freizeit pur!» versprechen die Atzmännig-­Sportbahnen in Goldingen SG und halten Wort. Attraktion Nr. 1: die Rodelbahn. 700 Meter lang, durch Tunnels, Steilkurven und über Bäche; Geburtstagskinder rodeln gratis! Attraktion Nr. 2: der Seilpark. Acht verschiedene Parcours, drei für Kinder. Noch mehr Nervenkitzel? Dann ist atemberaubendes Nachtklettern im Seilpark genau das Richtige. «Safety in Adventure» gilt auch hier. Sehr beliebt zum Übernachten sind die Holz-Iglus mit zwei bis sechs Betten im urchigen Hobbit-Dörfchen; einen Grillplatz gibt es auch. Die komfortablere Variante: ein Alpen-Chic-Zimmer in der Atzmännig Lodge. Das ­Restaurant-Konzept: mittags Selbstbedienung, abends à la carte! Geheimtipp: die rustikal-­gemütliche Brustenegg-Hütte beim Sessellift.