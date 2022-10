«In der Vorstellung ist eigentlich alles möglich»

Kühl ists an diesem Herbstmorgen am Zürichsee. Aber Labrador-Rüde Indy tollt mit unbändiger Energie um Monisha Kaltenborn, 51, herum. Einst jettete sie als Sauber-Teamchefin ständig um die Welt, aber heute kann sie als Geschäftsführerin des Rennsimulatoren-Start-ups Racing Unleashed entspannt die morgendliche Runde geniessen. Die perfekte Zeit am Tag, um die Jurypräsidentin der Wahl «Schweizer Auto des Jahres» besser kennenzulernen. Wie denkt die in Indien geborene und in Österreich aufgewachsene und heute am Zürichsee wohnende Juristin, Unternehmerin und Mutter von zwei fast erwachsenen Kindern über unsere Welt?