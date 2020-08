Halten Sie Ausschau nach einem Ort der Stille? Das Hotel Kurhaus am Sarnersee bietet Ruhe und Entspannung mit vorzüg­lichen Hotelleistungen. Und das kombiniert mit einer medizi­nischen Rund-um-die Uhr-Versorgung. Das Kurhaus in Wilen/Sarnen OW bietet eine breite Palette an schul- und komplementärmedizinischen Behandlungen wie etwa Physiotherapie, medi­zinische Massagen oder Naturkosmetik. Der Blick über den 15 000 Quadrat­meter grossen Park und der private ­Badeplatz am See sind einzigartig.

Die familiäre Atmosphäre wird abge­rundet mit der regionalen und frischen Küche. Eine Woche Ferien im Kurhaus im ­Herzen der Schweiz mit Seeblick-­Zimmer inklusive Frühstück, Mittag- und Abend­essen und täglichen Aktivitäten gibt es ab 899 Franken pro Person.

www.kurhaus.info