Von der Bergstation First zum Beispiel führt ein leichter Weg in einer stündigen Wanderung zum Bachalpsee. Von hier geniesst man einen herrlichen Ausblick auf die Schneegipfel von Wetterhorn, Schreckhorn und Finsteraarhorn. In der Hochmoorlandschaft gibts seltenste ­Blumen und eine Fülle von Insekten. Eine ­überraschend hohe Artenvielfalt zeichnet auch die Umgebung des Chlosterseelis (Antseeuwen) aus. Dieses kleine, aber feine Naturparadies liegt nur zwölf Gehminuten von der Grossen Scheidegg entfernt. Ganz anders die Bergwelt rund um den Triftsee: Mit der Gondel schwebt man vom Gadmertal über die Triftschlucht hinauf ins Triftgebiet. Von hier gehts 90 Minuten hinauf zur Triftbrücke, einer 170 Meter langen Hängeseilbrücke über dem Abgrund der Schlucht mit umwerfendem Ausblick auf den türkisblauen Gletschersee und die Zunge des Triftgletschers. Weit abgelegen befindet sich der Oberhornsee, ein kleines, stilles Gewässer auf gut 2000 Metern über Meer. Und hoch über Lauterbrunnen schmiegt sich das mystische Sulsseewli ins hohe Bergplateau – eine Gegend mit einem ganz besonderen Zauber, die schon seit vielen Jahren auch gerne als Kraftort besucht wird.