Der Besucher staunt. Es ist für ihn kaum vorstellbar, dass in den leeren Gebäuden und auf den unfertigen Produktionsanlagen schon in Kürze einer der wichtigsten Aufträge in der Firmengeschichte erfüllt wird. Doch Cicillini versichert: «Wir sind auf Kurs.» Der Faktor Zeit sei in ihrem Geschäft der Schlüssel zum Erfolg. Deshalb habe man die Infrastruktur schon 2017 hochgefahren – ohne zu wissen, was kommen werde. Die Basis dazu wurde in der Ära von CEO Richard Ridinger, COO Beat In-Albon sowie Verwaltungsratspräsident Rolf Soiron gelegt. «Das waren die visionären Geister», sagt der frühere SP-Regierungsrat und Briger Hotelier Peter Bodenmann. Cicillini spricht bei der Corona-Impfstoffproduktion von einem «Verfahren im Eilzugstempo»: «Normalerweise braucht es rund zweieinhalb Jahre, bis die Produktion anläuft. In diesem Fall schaffen wir es wohl in acht Monaten.»