So komfortabel die Anreise, so erholsam ist der Aufenthalt in der Region. Steigt man aufs Bike, ist man in null Komma nichts in einem abgelegenen Tal oder an einem schönen Bergsee. Rufener, in Blumenstein bei Thun aufgewachsen, kennt die Gegend aus allen Perspektiven: von regionalen Skirennen im Winter über Transportflüge mit dem Helikopter bis zu Konditions-­Trainigslagern mit den Skifahrern.