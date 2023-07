«Der Carnaval ist der Kitt des Dorfes»

Evolène VS

Das Kostüm verwandelt die Träger: Davon ist Manuella Maury überzeugt. «Sobald sich die Männer die Tierhäute und Pelze überziehen, verbinden sie sich mit der wilden Natur und der Härte der Berge, sie werden Teil der Elemente, die hier in den Bergen so stark spürbar sind.» Manuella ist beliebte Moderatorin bei Radio RTS, stammt aus dem Nachbardorf Mase und kennt den Carnaval von Kindesbeinen an. Die «Pelzigen», wie sie genannt werden, sehen furchterregend aus. Vom Naturell her sind sie entweder richtige Rüpel oder aber anhänglich wie Kuscheltiere. Sie machen Blödsinn, setzen sich beispielsweise in die Restaurants und machen Lärm – bis ihnen ein Glas Wein offeriert wird. Die Masken, die sie tragen, sind handgeschnitzt, oft bemalt und zeigen Gesichter von Katzen, Füchsen oder Wölfen.