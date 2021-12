Die Gewinner heissen Hyundai und Skoda

Zur Verkündigung des Lieblingsautos der Schweiz bittet Rainer Maria Salzgeber einen alten Bekannten ans Mikrofon: Skoda Brand Director Markus Kohler (56). «Same procedure as last year, same procedure as every year», begrüsst Salzgeber den stolzen Markenvertreter. Letztes Jahr durfte Kohler die Siegestrophäe für den vom Publikum gewählten Skoda Octavia in Empfang nehmen, diesmal wählen die Leser mit knappem Vorsprung den elektrischen Skoda Enyaq vor dem Audi Q4 E-Tron und dem Peugeot 308 zu ihrem Lieblingsauto. Salzgeber witzelt: «Wenn gewinnen süchtig macht, hat Skoda nun ein Suchtproblem ...» Kohler freut sich über die Auszeichnung: «Ich war im letzten Jahr über den Gewinn überrascht. Und ich bin es jetzt wieder. Das Publikum wählt offenbar lieber vernünftige Autos statt irre Traumwagen.»