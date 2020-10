Metzger sind plötzlich systemrelevant. Feiern manche Berufslehren dank Corona sogar ein Revival?

Es kann sein, dass einzelne Berufsgattungen einen Imagegewinn verzeichnen. Ich stelle fest, dass viele Eltern nach wie vor nicht begreifen, was eine Berufslehre alles bietet. Stattdessen pochen sie darauf, dass ihr Sohn oder ihre Tochter das Gymi besucht. Was sie dabei ausser Acht lassen, ist die Tatsache, dass an eine Lehre ein ganzer Strauss an Weiterbildungsmöglichkeiten anschliesst. Die Lehre ist ein Königsweg. Wir arbeiten hart dafür, dass dies wieder vermehrt erkannt wird.