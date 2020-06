«Ich bin ein gechillter Typ», sagt Lea Bärfuss. Das passe zum Bouldern. «Die Bewegung in der Natur und gleichzeitig mit coolen Leuten zu­sammen zu sein – das gefällt mir bei diesem Sport am besten.» Am Ende des Tages zeigen sich die Spuren des Boulderns: Die Finger schmerzen nach einigen Stunden an den Blöcken – das gehöre dazu, sagt Lea, packt alles zwischen ihre Matte, nimmt sie auf den Rücken und verlässt den Wald am Morteratschgletscher für heute.