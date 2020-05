Die frische Luft vermischt sich hier ab und an mit würzigem Kaffeeduft – vor allem in der Nähe der Chesa Cafè. Auf 1715 Metern über Meer wird hier Kaffee geröstet: nirgends höher in ganz Europa. «Da staunen die Leute immer wieder», sagt Daniel Badilatti, der das Geschäft über 40 Jahre führte.