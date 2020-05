Wo übernachten in dieser wilden alpinen Landschaft? An zwei Orten bietet SWISSPEAK Resorts eine familienfreundliche Ferienanlage an, betrieben vom Spezialisten Interhome, die Preise sind räsonabel: In Vercorin sind es 101 Ferienwohnungen, hochwertig eingerichtet, vor allem mit Holz. Zur Anlage gehören ein Spa und ein Fitnessraum. In der ökologisch konzipierten Residenz in Zinal hats Chalets mit 97 Wohnungen für bis acht Personen – auch hier Restaurant, Kids Room und Gaming Room, dazu eine Lounge Bar. In der Nähe warten MTB-Trails, Gelände-­Trottinette, der Besuch einer Kupfermine. Zum Abkühlen gehts ab ins Freibad.