«Fasten ist schlecht für Beizen»

Sonja Dinner über ihre Stiftung DEAR Foundation-Solidarité Suisse.

Frau Dinner, wie helfen Sie?

Die Stiftung DEAR Foundation-Solidarité Suisse ist unsere Antwort auf die Pandemie. Sie wurde im Lockdown-Sommer 2020 gegründet. Im Gegensatz zur bestehenden Schwesterstiftung The DEAR Foundation, die seit 2006 weltweit tätig ist, leistet DEAR Foundation-Solidarité Suisse ausschliesslich in der Schweiz Hilfe.

Wen unterstützen Sie?

Privatpersonen, Einzelunternehmen und KMU, die als Folge der Coronapandemie in wirtschaftliche Not geraten sind. Dabei wird eng mit erfahrenen Vermittlern (z. B. Verbände, etablierte Institutionen und Organisationen mit Erfolgsnachweis) zusammengearbeitet. Wir handeln komplementär zur staatlichen Unterstützung, schliessen Lücken und reichen die Hand zur Selbsthilfe.

Sind Spenden bei Ihnen in guten Händen?

Ja! DEAR Foundation-Solidarité Suisse profitiert von der langjährigen Erfahrung der Schwesterstiftung The DEAR Foundation, welche auch alle administrativen Kosten aus ihrem privaten Vermögen trägt. So kommen Spenden an die DEAR Foundation-Solidarité Suisse zu 100 Prozent bei den Betroffenen an.

Warum brauchen diese unsere Solidarität?

Corona hat die Armut in der Schweiz verstärkt und Existenzen erschüttert. Dort, wo die staatliche Unterstützung aufhört, fangen wir an. Wir setzen uns ein für die Verlierer der Pandemie und helfen bei der Rückkehr in die Normalität.

Unterstützen Sie mit Ihrer Spende nachhaltige Projekte: www.dearsolidaritesuisse.ch