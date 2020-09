Im Fextal lohnt sich ein Abstecher in die Messerschmiede Fexer. Hier faltet der einheimische Schmied Roger Rominger aus 800 Grad heissem Stahl einzigartige Damastmesser. Mit jedem Hieb verändert sich das Muster der glühenden Klinge und wird zum haarscharfen Einzelstück. Bis zu einer Woche dauert es, bis ein Messer in Handarbeit produziert ist. «Ich stelle jedes Messer von A bis Z selber her. In jedem von ihnen steckt Herzblut», sagt Roger Rominger. In seinem Hofladen gibts regionale Delikatessen zu kaufen, und die Messer können auch online bestellt werden.