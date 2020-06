So einfach gehts! Am Vortag ­bestellen, dann steht in jedem Hotel an der Réception der «Fondue-Rucksack» bereit. Drin ist alles, was es für ein Fondue braucht, auf Wunsch dazu noch eine Flasche Weisswein. Zwei Varianten aus der Molkerei Gstaad werden angeboten: «Hausmischung Klassisch» (CHF 18.–) und «Hausmischung Trüffel (CHF 21.–). Gute Qualität ist Ehrensache im Fondue-Land Gstaad. Der perfekte Platz fürs alpine Picknick ist vor­bereitet: drei überdimensionale «Caquelons» und zwei Hütten im Saanenland für bis zu acht Personen, auf gepflegten Wanderwegen gemütlich zu ­erreichen. Käsespezialitäten auf der Alp auch im Winter: Dann gehts mit Schneeschuhen oder Schlitten hin.