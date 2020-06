Das Wallis ist das perfekte Abenteuerland! Eine unermessliche Spielwiese an Höhenmetern mit 1500 Kilometern bestens markierten Mountainbike-Strecken. Sie führen vorbei an sprudeln­den Bergbächen und idyllischen Alpseen oder schlängeln sich über Bergflanken und durch dichte Wälder. Dank öffentlichen Verkehrsmitteln und mehr als 100 Bergbahnen stehen unzählige Möglichkeiten offen, um Touren für jedes Niveau zu planen. Auf Flowtrails steht Genuss an erster Stelle, mit dem E-Bike brauchts etwas weniger Schweiss (Ladestationen gibts übers ganze Wallis verteilt), in den sechs Bikeparks mit 26 Downhillstrecken gehts so richtig zur Sache, und auf den Pumptracks zeigt man seine Skills.