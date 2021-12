«Freiwilligenarbeit tut allen gut»

Mirko Mandola: Ich finde es wichtig zu fragen, was jede und jeder Einzelne für die Gesellschaft tun kann. Vielen gemeinnützigen Organisationen und Projekten fehlt es an Bekanntheit, Sichtbarkeit und Manpower. Aus diesem Grund hat die UBS mit UBS Helpetica die zentrale Vermittlungsplattform für Freiwilligenarbeit in der Schweiz geschaffen. UBS Helpetica bringt gemeinnützige Projekte und freiwillige Helferinnen und Helfer zusammen. Mehr als 230 Projekte wurden von NGOs und Privatpersonen eingereicht, davon konnten über 160 Projekte erfolgreich umgesetzt werden. Vor mehr als 15 Jahren haben wir bei UBS ausserdem ein internes Freiwilligenprogramm entwickelt, ein Engagement, auf das wir wirklich stolz sind. Mitarbeitende haben die Möglichkeit, sich zwei Tage im Jahr zu engagieren, während der Pandemie sogar vier Tage. 2019, also vor der Pandemie, nahmen 5000 Mitarbeitende oder ein Fünftel der Belegschaft in der Schweiz freiwillig an diesem Programm teil.