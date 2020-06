In Zusammenarbeit mit Ford

Den Ford Transit Custom ­Nugget gibt es wie Hotelzimmer in unterschiedlichen Kategorien. Beim Nugget lässt sich das Dach manuell aufstellen und gibt dann die Liegefläche oben frei; alternativ kann man auch unter einem festen Hochdach ins Bett schlüpfen. Im Nugget Plus mit Hochdach schafft mehr Radstand Platz für ein inte­griertes WC. Immer an Bord sind die bis ins Detail durchdachte Küche und genügend Stauraum. Für beide Versionen lassen sich Turbodiesel mit 130 und 185 PS, manuellem oder Automatik­getriebe und einem Verbrauch von 8,8 bis 10,4 l/100 km ordern. Die Preise beginnen für den Nugget bei CHF 63 308.– und beim Nugget Plus bei CHF 69 878.–.

Mehr Infos hier.