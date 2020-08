Für Einsteiger und für Single-Handicapper. «Pay & Play» ist in Meggen angesagt. Eine Klubzugehörigkeit braucht es hier nicht, Golfer von ASGI und Migros sind herzlich willkommen. Die Schulers hatten beim Bau der 9-Loch-Anlage einen Verbündeten: den international erfahrenen Golfplatz-Architekten Kurt Rossknecht. Er baute keine Micky-Maus-Anlage, sondern einen Platz, der alle herausfordert: die Single-Handicapper genauso wie die Einsteiger, die von der Breite der Fairways besonders profitieren. Rossknecht zeichnete gleich drei Par-5-Spielbahnen in die Landschaft; das hat kein anderer 9-Loch-Platz in Europa zu bieten. Wer noch an seiner Platzreife arbeitet, geht entspannt über die kurzen Par-3-Bahnen des Trainingsplatzes. Vater Seppi und Sohn Beat Schuler sind auch beim Pricing flexibel. Sondertarife für «Early Morning», «Sundown» und «Rainfall» (Dauerregen über mehrere Tage). Besonders attraktiv ist das «Stay & Play»-Package: Übernachten in einem der schönen Zimmer, gratis auf die Driving Range, einmal zum Nulltarif auf die Runde!