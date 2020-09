Während Mykonos sich als schicke Partyinsel positioniert hat, Santorini als romantisches Honeymoon-Ziel gilt und Korfu vor allem Wandervögel anzieht, ist Kos von Klischees und Stereotypen weitestgehend verschont geblieben. Die Vielfalt des Eilands entdeckt man am besten auf einer eintägigen Insel-Tour (buchbar bei Hotelplan). Diese beginnt mit einer spannenden Reise in die Vergangenheit. In der Antike war das Asklepieion Heilzentrum, Tempel und Therme zugleich. Der Legende nach soll Hippokrates, der berühmteste Sohn der Insel, hier seinen für Mediziner bis heute gültigen Eid verfasst haben. Von der beeindruckenden Ruinenstätte ausserhalb von Kos-Stadt geht es ab in die Höhe, genauer gesagt nach Zia.