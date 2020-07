Was müsste geändert werden, um solches künftig zu verhindern?

Zum einen müssten, demokratiepolitisch gesprochen, die Kontrollmechanismen gestärkt werden. Es müsste eine gute Balance herrschen, so dass Macht nicht so sehr auf eine Person oder ein Gremium konzentriert ist. Zum anderen braucht es die Einsicht, dass die Gleichberechtigung von Frauen und Männern noch nicht erreicht ist, weder in der Gesellschaft noch in der Kirche. Es reicht nicht, Frauen zu bestärken, ihre Rechte, die sie auf dem Papier haben, wahrzunehmen. Es braucht eine andere Kultur, die davon lebt, dass Frauen und Männer sich aktiv und gleichgestellt einbringen. So sind zum Beispiel biblische Texte sehr von ihrer patriarchalen Herkunftsumgebung geprägt, das muss wahrgenommen und hinterfragt werden.