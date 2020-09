Was sind die drängendsten Probleme?

Bei Kara Tepe, einem anderen Flüchtlingscamp, hat man nun Zelte für 2000 Menschen aufgebaut. Doch in Moria wohnten 12 000! Die Verzweiflung ist gross. Manche sagen: «Ich sterbe lieber hier auf der Strasse, als in ein neues Camp zu ziehen.» Einige treten in den Hungerstreik oder verweigern Hilfe. Es gibt viel zu wenig Nahrung, Babys hungern, Wasser fehlt – eigentlich fehlt es an allem!