Kontaktlos, kordial und kollegial

Eine blumige Idee hatte Theres Hirsiger – sie lancierte das Projekt «Sonnenblumen am Feldrand als Dank für die Corona-Helfer». «Ich wollte meinen Kollegen aus der Pflege etwas Schönes widmen.» Sie fragte Bauern in der Region, ob sie am Rand ihrer Felder die gelben Blumen pflan-zen würden. Fast alle machten mit – inzwischen sogar einige über die Kantonsgrenze hinaus.