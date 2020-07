Karim Twerenbold hat Wasser in den Augen. Der Reeder aus dem Aargau steht auf der Teamco-­Werft in Heusden/NL. Da liegt sie vor ihm in den Wellen der Maas: die «Excellence Empress», das neueste Flussschiff (und das zehnte!) des Reisebüros Mittelthurgau. Die Firma gehört zum Ba­de­ner Familienunternehmen Twerenbold Reisen, der 35-jährige Besitzer führt es als Präsident in der vierten Generation. Nun ist er mit seiner Mutter Nazly zur Übernahme der «Empress» (Kaiserin) angereist. «Ein Meisterwerk, auch dank dir», sagt er auf Arabisch. Und nimmt seine Mutter, eine gebürtige Ägypterin, in die Arme.