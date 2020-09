Wenn es um ihre eigenen Filme geht, ist Kino nicht wirklich ihr Ding. Solche Filme schaut sich Marthe Keller nämlich nie auf der grossen Leinwand an. Sie sieht sie höchstens zu Hause in Verbier VS oder in Paris, wenn sie zufällig im Fernsehen ausgestrahlt werden. Und wenn es sich nicht vermeiden lässt, zum Beispiel an einer Filmpremiere oder einem Festival? «Dann mache ich die Augen zu, wenn ich auf der Leinwand erscheine», sagt sie mit einem lauten Lachen.