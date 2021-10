Snowfarming macht es möglich: Am Gemsstock in Andermatt startet die Wintersaison bereits Ende Oktober. Und für die Leserinnen und Leser der Schweizer Illustrierten geht es sogar einen Tag früher los – mit einem exklusiven Ski-Opening am Freitag, 29. Oktober 2021! Geniessen Sie also noch vor der offiziellen Saisoneröffnung des Skigebiets am 30. Oktober den ersten Tag im Schnee auf dem Hausberg von Andermatt.