Star im Haus ist der Starchef: Stefan Beer hat dem Signature Restaurant La Terrasse beharrlich und stur wie ein echter Berner Oberländer ein neues Konzept verpasst: «Z Menu vo hie», diesen Sommer vor allem für Gäste «vo hie». Auf den Tisch kommt nur, was im eigenen Garten oder im Umkreis von 40 Kilometern wächst. Beer ist ein guter Scout: Gemüse, Kräuter, Güggel, Schwein, Lachsforellen, Sesam, Amaranth, Yacón-­Wurzeln von handverlesenen Produzenten – daraus lässt sich etwas bauen. Auch für Veganer: «Vegan vo hie» heisst der verblüffende Sechsgänger. Die junge Sommelière Daniela Wüthrich darf in ­einem Rayon von 80 Kilometern einkaufen. So kommen auch Spezialitäten vom Bielersee in den «Jungfrau»-Keller. Auch empfehlenswert: das Zweit-Restaurant Sapori – Pizza (aus dem Steinofen) und Pasta (italienischer Chef!).