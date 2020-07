Ferien in der Schweiz

Rennen kann man überall in den Walliser Bergen. Wer aber als Trailrunner auf die Piste will, findet geeignete Trails in vielen Destina­tionen, etwa in St-Luc/Chandolin, in Crans-­Montana auf dem Trail des Patrouilleurs, auf dem Pointe de Bellevue in Morgins, im Val d’Hérens, im Pays du St-Bernard und in der Region Nendaz-­Vey­sonnaz. Die Via Valais schliesslich ist eine mehrtägige Tour für «Angefressene».