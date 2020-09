Ob Einbürgerung oder Partnervermittlung wie bei «Eugen heisst wohlgeboren»: Ihre Filme sind noch heute aktuell. Wie erkennen Sie zeitlose Themen?

Ich bin interessiert an unserer Gesellschaft, an meinem Umfeld, an den Menschen. Mitte der 40er- und 50er-Jahre waren wir die einzige jüdische Familie in der damaligen Zürcher Bauern- und Arbeitergemeinde Herrliberg. Auch das hat mich geprägt und meine Filmarbeit als Drehbuchautor und Regisseur massgeblich beeinflusst. Die Kunst des Filmemachens besteht nicht darin, die Realität eins zu eins abzubilden. Sondern eine fiktive Geschichte, die zeitlos ist, aus der Realität zu filtern. In «Die letzte Pointe» geht es um die Sterbehilfe. Dieses Thema hat mich mit zunehmendem Alter immer mehr beschäftigt und schliesslich zur Geschichte von Gertrud Forster geführt. Aus lauter Angst, dement zu werden, bittet sie bei einer Sterbehilfeorganisation um Rat und bringt dadurch ihre Familie ins Rotieren.