Die Schwester von Verena Zurkirchen, Theres Hirsiger, 39, und deren Nachbarin, Conny Bucher, 30, haben eine ähnliche Idee. Sie wollen ihren Arbeitskolleginnen bei der Spitex für den Einsatz während der Pandemie danken und verteilen zig Sonnenblumenkerne an Ruswiler Bauern, die diese dann am Rand ihrer Felder setzen. «Wir wollen mit den blühenden Sonnenblumen den Menschen im Gesundheitsbereich eine Freude bereiten», sagt Theres Hirsiger. «Über 100 Landwirte aus der Region meldeten sich bei mir und wollten mitmachen.» Sogar der Schweizer Bauernverband schaltet sich ein und ruft die Bauernfamilien in der ganzen Schweiz zum Säen von Sonnenblumen auf. «Mir war während des Lockdowns nicht bewusst, wie viele Menschen mitgeholfen haben», sagt Theres Hirsiger. «Erst im Nachhinein habe ich von vielen wunderschönen Projekten erfahren.»