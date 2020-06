Mithilfe einer Schatzkarte suchen die Kinder nach Hinweisen, um Rätsel zu lösen und in eine neue Welt einzutauchen: In Bellwald erleben sie eine Zeitreise durchs Dorfleben, in Blatten-­Belalp-Naters hilft die Hexe Vero das Zauberwort zu finden. Fiesch-Eggishorn ist die Heimat der Zwerge Gogwärgini, in Grächen-St. Niklaus bekommen alle ganz sicher nasse Füsse, in Saas-Fee liegt ein Abenteuerpark auf dem Weg. In Zermatt gibts eine Begegnung mit Schafen, und in Nendaz wandert man Seite an Seite mit Murmeltieren. Eine Karte mit allen Schatzsuchen gibt es auf www.wallis.ch/schatzsuche.