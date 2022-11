Ein Newcomer und eine Lieblingsmarke stehen oben auf dem Podest

Schlussendlich entschieden sich 6,8 Prozent für den Skoda Enyaq Coupé RS iV – und damit für die Coupé-Version des Vorjahressiegers, die in diesem Jahr mit einem neuen Allradantrieb mit sportlichen 299 PS lanciert wurde. Mit 5,9 Prozent rollte der Audi Q4 Sportback e-tron auf den zweiten Platz – in einem Herzschlag-Finale knapp gefolgt vom VW ID. Buzz mit 5,8 Prozent der Stimmen. Wie in der Fachwahl belegen auch in der Publikumswahl drei vollelektrische Modelle die Podiumsplätze. Die E-Mobilität ist in der Schweiz definitiv angekommen.